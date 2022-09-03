В Павлодаре автобус не поделил дорогу с трамваем

3 сен. 12:44

В казахстанском Павлодаре в центре города произошло неординарное ДТП с участием автобуса и трамвая, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Водитель 1968 года рождения, управляя автобусом марки Huanghai, двигаясь по улице Естая в Павлодаре, на пересечении с улицей Машхур Жусупа столкнулся с трамваем №87, - передает Sputnik Казахстан.

В салоне автобуса в момент столкновения находились 20 пассажиров, в салоне трамвая - 42 пассажира. К счастью, в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал.