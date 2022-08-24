Президенты Азербайджана и Казахстана подписали ряд документов

24 авг. 14:17

Сегодня в ходе официального визита в Баку президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошли его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые завершились церемонией подписания документов.

Главы двух стран подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического сотрудничества, Комплексную программу развития сотрудничества между странами на 2022-2026 годы, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами двух стран, План сотрудничества на 2023-2024 годы между МИД двух государств, Программу сотрудничества в области культуры на 2022-2025 годы между Минкультуры двух стран, Протокол об установлении побратимских отношений между городами Туркестан и Шуша, Меморандум о взаимопонимании между министерством информации и общественного развития Казахстана и Агентством по развитию СМИ Азербайджана, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий между соответствующими министерствами, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта между ответственными ведомствами, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транзитных грузоперевозок между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством цифрового развития и транспорта АР.

После церемонии подписания документов президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для печати.