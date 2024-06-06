Сборная Азербайджана по футболу переиграла Казахстан в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу одержала во вторник волевую победу над Казахстаном. Встреча проходила в городе Сомбатхей (Венгрия).

В венгерском городе Сомбатхей только что завершился товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана по футболу. Волевую победу со счетом 3:2 одержали номинальные хозяева.

На голы сборной Казахстана, забитые полузащитником Яном Вороговским (2-я минута) и нападающим Максимом Самородовым (28-я), Азербайджан ответил точными ударами нападающего Махира Эмрели (42-я минута), полузащитника Эмина Махмудова (51-я) и защитника Турала Байрамова (73-я).

Напомним, на прошлой неделе сборную Казахстана по футболу возглавил российский специалист Станислав Черчесов, однако он пока не приступил к исполнению своих обязанностей. В июньских матчах национальной командой будет руководить ассистент российского наставника Руслан Балтиев.

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи покинул команду осенью 2023 года. В настоящее время обязанности наставника исполняет Ариф Асадов.