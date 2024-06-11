Вестник Кавказа

Подводная связь через Каспий объединит Баку и Астану

Подводная связь через Каспий объединит Баку и Астану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Казахстан инвестируют миллионы в подводную связь через Каспийское море. Будет проложена волоконно-оптическая линия по дну Каспия.

Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана – «Казахтелеком» и «Азертелеком» - вложат свыше $50 млн в прокладку волоконно-оптической линии по дну Каспия.

Как заявил глава министерства цифрового развития РК Жаслан Мадиев, прокладка линии связи составит 370 км, сейчас завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование.

Проект прокладки кабельной линии по дну Каспия – часть проекта «Цифровой Шелковый путь». Он предполагает передачу больших объемов данных между Европой и Азией.

Линия будет проходить от Актау до Сумгайыта. Пропускная способность может достичь 400 терабит/с. Все работы по прокладке завершатся в 2025 году.

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