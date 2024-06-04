Вестник Кавказа

Сборная Азербайджана по футболу проверит команду Казахстана перед Черчесовым

Сборная Азербайджана по футболу проверит команду Казахстана перед Черчесовым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские футболисты проведут товарищеский матч против атлетов из Казахстана в Венгрии. На стадионе ожидается присутствие будущего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Футболисты Азербайджана и Казахстана сыграют товарищескую игру в Венгрии. Об этом рассказал телеканал "24 KZ".

Этот матч завершит работу штаба предыдущего главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. В скором времени в работу вступит назначенный главным тренером Станислав Черчесов. Матч в Венгрии, однако, специалист будет наблюдать со зрительской трибуны.

Уходящий тренерский состав сборной очень высоко оценивает работу коллег из Азербайджана.

"Мы уже играли с этим соперником. Очень техничная команда, хороший соперник"

 - и. о. главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев

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