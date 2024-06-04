Сборная Азербайджана по футболу проверит команду Казахстана перед Черчесовым

Азербайджанские футболисты проведут товарищеский матч против атлетов из Казахстана в Венгрии. На стадионе ожидается присутствие будущего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Футболисты Азербайджана и Казахстана сыграют товарищескую игру в Венгрии. Об этом рассказал телеканал "24 KZ".
Этот матч завершит работу штаба предыдущего главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. В скором времени в работу вступит назначенный главным тренером Станислав Черчесов. Матч в Венгрии, однако, специалист будет наблюдать со зрительской трибуны.
Уходящий тренерский состав сборной очень высоко оценивает работу коллег из Азербайджана.
"Мы уже играли с этим соперником. Очень техничная команда, хороший соперник"
- и. о. главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев