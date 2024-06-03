Вестник Кавказа

Сборная Грузии по футболу размялась на Черногории перед Евро 2024

Сборная Грузии по футболу размялась на Черногории перед Евро 2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Игроки сборной Грузии порадовали своих поклонников победой над командой из Черногории. Через 8 дней команда проведет свою первую игру на первенстве Европы.

Участники сборной Грузии по футболу уверенно переиграли своих визави из Черногории в товарищеском противостоянии, которое прошло в Подгорице 9 июня.

Итоговый счет на табло составил 3:1 в пользу грузинских атлетов. Встреча проводилась в рамках проверки готовности команды к грядущему Евро.

Уже 18 июня сборная проведет свою первую игру на первенстве Европы. Грузинские футболисты поборются с коллегами из сборной Турции в Дортмунде.

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