Сборная Грузии по футболу размялась на Черногории перед Евро 2024

Игроки сборной Грузии порадовали своих поклонников победой над командой из Черногории. Через 8 дней команда проведет свою первую игру на первенстве Европы.

Участники сборной Грузии по футболу уверенно переиграли своих визави из Черногории в товарищеском противостоянии, которое прошло в Подгорице 9 июня.

Итоговый счет на табло составил 3:1 в пользу грузинских атлетов. Встреча проводилась в рамках проверки готовности команды к грядущему Евро.

Уже 18 июня сборная проведет свою первую игру на первенстве Европы. Грузинские футболисты поборются с коллегами из сборной Турции в Дортмунде.