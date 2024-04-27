Искусственный интеллект ударил по надеждам грузинских футболистов

Авторитетный статистический портал Opta рассчитал с помощью ИИ вероятность победы сборной Грузии по футболу на грядущем Евро. Результаты не обнадежили.

Портал Opta, используя возможности искусственного интеллекта, дал свой прогноз относительно шансов сборной Грузии по футболу на победу в чемпионате Европы. Согласно результату, команда имеет шанс в 0,1% на окончательную победу.

При этом, сборная Грузии, будучи дебютантом, имеет более высокий шанс на выход из группы, чем сборная Албании.

"У Грузии самый низкий показатель первенства – 0,1%. Но это не значит, что команда Вилли Саньоли не сможет произвести фурор. У Грузии больше шансов на выход из группы, чем у Албании – 37,2% (против 22,4%)"

– Opta

На предстоящем турнире грузинские футболисты будут выступать в одной группе с командами Турции, Португалии и Чехии.