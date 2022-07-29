Россия проложит свой путь на Восток за $30,8 млрд

29 июл. 11:15

Минтранс России презентовал проекты, которые должны стать основой модели развития страны в "сложившейся геополитической реальности", пишут "Ведомости". До 2030 года Россия может вложить до $30,8 млрд в развитие проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае.

По данным издания, деньги планируется направить на строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска на российской границе, а также на строительство 369 км железнодорожных путей в России и 3000 км в Казахстане, Монголии и Китае. Отмечается, речь может идти как минимум о семи масштабных стройках, которые могут завершены за семь лет.

Самый крупный проект - международный транспортный коридор Россия-Монголия-Китай, он включает строительство железной дороги по маршруту Элегест-Кызыл-Курагино, 226 км железной дороги в Монголии до границы с Китаем, а также 56 км по маршруту Лесозаводск-Хулинь (Китай).

Также в Минтрансе предлагают снова открыть закрытый около 20 лет назад пограничный переход Джалинда-Мохэ (КНР), модернизировать пункт пропуска Соловьевск-Эрэнцав (Монголия) с продлением ж/д путей до границы с Китаем. Также новый железнодорожный погранпереход в Китай предлагается построить в Забайкальском крае.

Кроме того, как пишут "Ведомости", Россия может построить транзитную ветку в Казахстане Аягоз-Бахты с выходом к границе с Китаем.