Сможет ли Великобритания потеснить китайские торговлю и инвестиции в Азии

После выхода Соединенного Королевства из Европейского союза у Лондона возникла необходимость в новых торговых партнерах. Особое внимание было уделено Азии, где у Великобритании относительно сильные связи в рамках Содружества наций, в частности с Бангладеш, Брунеем, Индией, Малайзией, Мальдивами, Пакистаном, Сингапуром и Шри-Ланкой. Но Лондон также обеспокоен усиленным вниманием Китая в отношении южной части Тихого океана, где с большинством небольших государств у Великобритании тоже выстроены торговые отношения.

Как отмечает Silk Road Briefing, вопрос заключается в том, каким образом Великобритания может противостоять шагам, которые Китай предпринимает в рамках расширения своего влияния в Азии. Лондон безуспешно пытался найти китайские "долговые ловушки". Chatham House после детального исследования не выявил доказательств существования таких ловушек, в потому финансирование Азии Китаем может рассматриваться как в целом позитивное явление, в большинстве случаев прозрачное по своей сути. Возникает вопрос, почему бы Великобритании не пойти по тому же пути.

При изучении стратегии Великобритании и Китая становятся очевидными значительные различия в их подходах. Китай вкладывает большие средства в инфраструктуру, что подтверждает последний отчет AIR. Однако зачастую не принимается во внимание тот факт, что вкладывая деньги, Китай совместно с азиатскими партнерами выходит на рынок, осуществляя первичное размещение и за счет этого получая значительные доходы. Китайский подход заключается не в полной распродаже и получении всего капитала, а в вовлеченности, которая обеспечивает ежегодные дивиденды за счет использования и расширения созданной инфраструктуры. Стратегически расположенный мост, например, увеличивает шансы использования прилегающей территории, создавая возможности для развития рынка недвижимости, розничной торговли и других услуг. Китайские компании зачастую используют такого рода потенциал.

Другими словами, Китай не просто строит инфраструктуру, но и использует ее для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Подход Великобритании разительно отличается от китайского и сводится исключительно к инвестированию и последующему выходу с рынка. Краткосрочная стратегия отчасти обусловлена фондовым рынком Соединенного Королевства, цель которого как можно быстрее обеспечить прибыль держателям акций. Однако в этом заключается систематическая ошибка: британские компании рассматривают азиатские рынки как исключительно торговые, а не инвестиционные. В большинстве случаев этого достаточно, а сопутствующие риски ниже.

С точки зрения процентного соотношения к ВВП Китай зачастую инвестирует в Азию значительно больше, чем Великобритания. ВВП Китая в 5,3 раза больше, чем ВВП Соединенного Королевства, однако если сравнить их с точки зрения ежегодных годовых объемов, разница сразу очевидна. То есть Китай не только предоставляет более долгосрочные инфраструктурные инвестиции, но и превосходит Великобританию в двустороннем импортно-экспортном сотрудничестве в пять-восемь раз.

То есть британским экспортерам нужно делать больше. Вероятно, что новый премьер-министр, если он будет ориентирован на Азию, сможет помочь.

Устранение несоответствий и использование возможностей требует изменения отношения и понимания инвестиционных рисков, а также долгосрочного планирования политики Великобритании в целом и инвестиционных банков и фондов в частности. Изменение статуса Великобритании с ”торгового” на ”инвестиционного” партнера потребует изменения восприятия. Чтобы составить конкуренцию КНР в Азии, мягкий британский подход должен измениться, утверждает Silk Road Briefing.