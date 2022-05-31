ЦБ РФ: высокая инфляция в мире может превратиться в хроническую

31 мая. 16:18

В мире существуют риски хронической высокой инфляции, говорится в обзоре Центробанка финансовой стабильности за четвертый квартал 2021 - первый квартал 2022 года.

"Перспективы глобального роста существенно ухудшились из за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары", - отметили в ЦБ РФ.

Инфляция, возросшая в мире после пандемии, ускорилась еще больше. "Рост инфляции требует более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками", - сообщает регулятор.

Текущая высокая инфляция может стать хронической, указывается в обзоре. "Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - подчеркивает Центробанк.

МВФ прогнозирует в 2022 году инфляцию в развитых странах на уровне 5,7%, что станет максимумом за 38 лет, в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах она достигнет 8,7%, что будет рекордом с 2008 года.