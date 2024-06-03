Северная Осетия намерена осуществить инвестпроекты на 97 млрд рублей

Власти Северной Осетии подготовили план инвестиционных проектов, для которых будет выделено порядка 97 млрд рублей.

Северная Осетия продолжает наращивать объемы инвестиционных проектов.

В рамках экономического форума, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге, республика представила проекты на 97 млрд рублей. Информацию об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он рассказал, что эти инициативы будут работать на перспективу.

"Мы представили на стенде 29 инвестиционных проектов общей стоимостью более 97 млрд рублей. Конечно, это работа не на один год — на перспективу, но то, что к региону растет интерес, — не может не радовать"

- Сергей Меняйло

По информации главы региона, республике предстоит масштабна работа совместно со Сбером и Ленинградской областью. Северная Осетия уже заключила масштабное количество соглашений.