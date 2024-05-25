Вестник Кавказа

Турецкая экономика показала лучшие темпы роста

Турецкая экономика показала лучшие темпы роста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Среди стран G20 самый большой рост экономики продемонстрировала Турция – ее показатели оказались выше, чем у Китая и Индии с их миллиардным населением и в 2,5 раза выше, чем у большинства стран "Большой двадцатки".

Турция продемонстрировала наибольший экономический рост среди стран "Большой двадцатки" - 2,4%, говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) по экономическим данным за первый квартал.

Тем не менее, основной движущей силой экономического роста в G20 стал рост экономик Китая и Индии.

Второй по темпам экономического роста после Турции стала Индия - 1,9%, на третьем месте с 1,6% Китай. За ним идут Саудовская Аравия (1,4%), Южная Корея (1,3%) и Индонезия (1,2%), которые тоже показали более высокие темпы роста своих экономик, передает Trend.

Средний экономический рост в странах G20 немного увеличился по сравнению с 0,7% в предыдущем квартале и составил 0,9%, отмечается в докладе.

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