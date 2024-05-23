Турция готовится к пику инфляции

Инфляция в Турции достигнет пика в мае, а затем начнется ее быстрое снижение. Об это сообщил глава республики.

Глава турецкого государства предупредил соотечественников о том, что в ближайшие дни инфляция в стране достигнет пиковых значений, а затем перейдет к стремительному снижению.

«Мы ожидаем, что пика инфляция в годовом исчислении достигнет в мае, после чего начнется ее быстрое снижение. Начиная со второй половины года мы вступим в период дезинфляции»

– Реджеп Тайип Эрдоган.

Далее глава государства особо отметил, что по его мнению экономика страны идет в верном направлении. Также было отмечено что приоритетом властей республики является снижение инфляционных показателей до однозначных цифр.

Напомним, что по данным ЦБ Турции инфляция будет подниматься до 75%, в пролом месяце этот показатель составлял 69,8% (в годовом исчислении). Независимые экономисты говорили о цифре в 124,35% в апреле.