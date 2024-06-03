Вестник Кавказа

Кубань потратит 300 млрд рублей на соцпрограммы

Кубань потратит 300 млрд рублей на соцпрограммы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края намерены вложить порядка 300 млрд рублей на модернизацию соцобъектов и поддержку граждан региона.

Из бюджета Кубани будет выделено 300 млрд рублей на развитие социальной сферы региона. Такую информацию озвучил глава края Вениамин Кондратьев.

По его информации, за последние 4 года вложения в экономическую отрасль региона составили 860 млрд рублей, что стало рекордом для региона.

"Это наш новый рекорд со времен олимпийской стройки. В прошлом году реализовали 122 крупных инвестиционных проекта на сумму более 186 млрд руб. Создали 5 тыс. рабочих мест"

 - Вениамин Кондратьев

По словам губернатора, почти все сферы региона успешно развиваются. В прошлом году власти региона поддержали бизнес 45 млрд рублей.

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