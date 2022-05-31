Зубной имплантат, опережающий импортные аналоги, придумали в Кабардино-Балкарии

31 мая. 14:17

Универсальный керамический зубной имплантат, стоимость которого гораздо меньше, чем у популярных импортных аналогов, а качество - на их уровне, запатентовали ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им.Х.М.Бербекова, такое сообщение распространила пресс-служба КБГУ.

"При создании отечественного зубного имплантата используются полимеры, разработанные ученными центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ, что идет в русле импортозамещения, импортоопережения, повышая доступность таких имплантов для отечественных потребителей", - цитирует и.о. проректора по научно-исследовательской работе вуза Светлану Хаширову "Интерфакс-Юг".

Директор института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ Магомет Мустафаев пояснил, что на сегодняшний день в стоматологии применяются титановые имплантаты корейского или израильского происхождения - их темный цвет придает изделию неэстетичный вид, нередко встречается аллергия.

По словам Мустафаева, у созданного в Кабардино-Балкарии композиционного материала таких недостатков нет, он прочнее и гораздо эстетичнее, не аллергичен. "Уже изготовлены и установлены несколько экземпляров, эксплуатируются более года и прекрасно себя зарекомендовали", - добавил он.