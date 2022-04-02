Иран сделал ставку на Китай

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его китайский коллега Ван И решили расширить двусторонние экономические контакты и сотрудничество в рамках международных организаций на встрече в китайском городе Туньси.

Caspian News пишет, что Пекин и Тегеран решили ускорить реализацию проектов и продолжить консультации по поводу укрепления экономического партнерства. Абдоллахиян говоря о сотрудничестве Китая и Ирана в рамках международных организаций, назвал политизацию вопроса прав человека и вмешательство во внутренние дела государств двумя главными бедами, с которыми борются оба государства. Иранский министр обвинил западные правительства в введении незаконных санкции против независимых государств и подчеркнул, что сильная оппозиция подобной политике важна для стабильности и предотвращения кризисов.

Ван И, в свою очередь, обозначил необходимость сотрудничества и постоянных консультаций между Тегераном и Пекином для успешного осуществления 25-летнего стратегического пакта. Этот пакт о сотрудничестве был предложен верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита лидере КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта 2021 года в ходе визита Ван И в Тегеран.

Иранские чиновники, оказавшиеся в условиях экономического кризиса, надеются, что благодаря соглашению страна получит миллиарды в виде инвестиций, а сам Иран станет неотъемлемой частью китайской инициативы ”Один пояс - один путь” - многомиллиардной инфраструктурой схемы, цель которой улучить пути сообщения между Восточной Азией и Европой. Проект, направленный на расширение китайского экономического и политического влияния, вызывает обеспокоенность в США.

15 февраля председатель Ирано-Китайской торговой палаты Маджид Реза Харири заявил, что иранские валютные активы из западных стран были переведены в Китай для обеспечения импорта из страны. ”$21 млрд, которые у нас сейчас в Китае, это наши валютные резервы, которые мы перевели из западных стран. Китайцы не заморозили деньги, которые они должны за покупку нефти”, - заявил Харири. Он опроверг сообщения о том, что Иран предоставляет скидку до 70% на свою нефть для Китая, уточнив, что стране приходится обходить санкции и в связи с этим необходимо менять документацию для нефтяных танкеров, на что выделяется до 15% дохода, получаемого с продажи энергоресурсов.

”Китай гарантирует нам закупку нефти на долгосрочной основе и обязуется построить железную дорогу Тегеран - Мешхед, а также развивать другие инфраструктурные проекты. Для форвардных контрактов вполне естественно просить скидку, но это не означает, что мы продаем нефть за полцены”, - заключил эксперт.

Некоторые аналитики считают, что разворот Тегерана в сторону Китая ни что иное как отход от многолетней политики ”Ни Восток, ни Запад”, которой придерживался основатель ИРИ аятолла Рухолла Хомейни в период восстановления Ирана после революции. Тем не менее в феврале 2018 года верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Восток предпочтительнее, чем Запад.