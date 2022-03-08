Кавказская олимпиада по математике в Адыгее примет участников из 10 стран 

8 мар. 14:40

Международная Кавказская математическая олимпиада школьников, которая пройдет в Адыгее с 11 по 16 марта, объединит в Адыгейском госуниверситете (АГУ) около 150 детей из 20 регионов России и 10 стран, сообщил автор идеи создания олимпиады, председатель ее координационного совета, ректор АГУ Дауд Мамий.

"С 11 марта по 16 марта мы в седьмой раз проведем международную Кавказскую математическую олимпиаду школьников, в которой, по предварительным подсчетам, поучаствуют около 150 одаренных детей из 20 российских регионов и 10 стран мира. Она будет проходить в очно-дистанционном формате под девизом "Кавказ без границ!" - сказал он, передает ТАСС.

В соревнованиях поучаствуют школьники из Болгарии, Азербайджана, Казахстана, Турции, Армении, Монголии, Сербии, впервые - из Туркмении, а те ученики 8-11 классов, которые не смогут приехать в Адыгею, будут решать конкурсные задания онлайн.

Задачи для олимпиады разрабатывает специальный задачный комитет, в составе которого математики из России, Болгарии, Люксембурга, Ирана. Оценивать работы ребят будут математики из России, тренеры национальных сборных команд по математике, золотые и серебряные медалисты Международной математической олимпиады разных лет, уточнил ректор.