В Адыгее стартовала Кавказская математическая олимпиада

В столице Адыгеи Майкопе сегодня в девятый раз стартовала международная Кавказская математическая олимпиада, которая собрала 160 школьников из 15 стран, она проходит в очно-дистанционном формате.

В Адыгейском государственном университете (АГУ) сегодня был дан старт девятой международной Кавказской математической олимпиаде школьников, сообщил автор идеи создания олимпиады, председатель ее координационного совета, ректор АГУ Дауд Мамий.

"Мы проводим Кавказскую математическую олимпиаду школьников в девятый раз, и в этом году она собрала рекордное количество зарубежных участников - из 14 стран мира. Впервые в ней участвуют школьники из Доминиканской Республики и Таиланда. Олимпиада будет проходить в очно-дистанционном формате. Российские школьники и представители четырех зарубежных стран - Абхазии, Армении, Таджикистана и Узбекистана - приехали в Майкоп и будут участвовать очно на площадке Адыгейского государственного университета"

- Дауд Мамий

Олимпиада призвана повысить уровень знаний одаренных детей, а также сформировать единое культурное и образовательное пространство, в которое входят регионы юга России, страны Кавказа и государства Черноморского бассейна, пояснил ректор, передает ТАСС.

К открывшейся в Майкопе олимпиаде вполне применим девиз "Математика объединяет" – ведь непростая наука реально укрепляет дружеские связи между увлеченными ею школьниками России и других стран. А задачи, которые предстоит решить ее участникам – непростые, и взяты они не из учебников: ее задания разрабатывает специальный комитет, в состав которого входят математики из России, Болгарии, Люксембурга, Ирана и других стран.

Строгим будет и судейский состав - оценивать успехи участников соберется международное жюри, в которое войдут известные математики и педагоги, а также золотые и серебряные медалисты олимпиад разных лет.