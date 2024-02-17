Победителей школьных олимпиад поддержат рублем в Северной Осетии

Победители школьных олимпиад будут получать денежные выплаты в Северной Осетии. Премии полагаются и учителям победителей олимпиад.

Глава Северной Осетии принял решение о начале денежных выплат победителям и призерам школьных олимпиад в регионе. Согласно утвержденному решению, победители школьных олимпиад в Северной Осетии будут вознаграждены суммой в 150 тыс рублей, а призеры получат 100 тыс рублей.

«Глава республики Сергей Меняйло утвердил вознаграждение победителям и призерам Олимпиады! <> Талантливые ребята 9−11 классов, победившие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, могут рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей. Причем педагоги и наставники этих ребят получат в качестве денежного подарка такую же сумму»

– Минобрнауки Северной Осетии.

Кроме того, важно отметить, что введены также премии для наставников учащихся, которые помогли подготовить победителей и призеров олимпиад. Это приятное дополнение к системе поощрений призвано стимулировать педагогов в работе с талантливыми учениками.