Вестник Кавказа

Победителей школьных олимпиад поддержат рублем в Северной Осетии

Победителей школьных олимпиад поддержат рублем в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Победители школьных олимпиад будут получать денежные выплаты в Северной Осетии. Премии полагаются и учителям победителей олимпиад. 

Глава Северной Осетии принял решение о начале денежных выплат победителям и призерам школьных олимпиад в регионе. Согласно утвержденному решению, победители школьных олимпиад в Северной Осетии будут вознаграждены суммой в 150 тыс рублей, а призеры получат 100 тыс рублей. 

«Глава республики Сергей Меняйло утвердил вознаграждение победителям и призерам Олимпиады! <> Талантливые ребята 9−11 классов, победившие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, могут рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей. Причем педагоги и наставники этих ребят получат в качестве денежного подарка такую же сумму»

– Минобрнауки Северной Осетии. 

Кроме того, важно отметить, что введены также премии для наставников учащихся, которые помогли подготовить победителей и призеров олимпиад. Это приятное дополнение к системе поощрений призвано стимулировать педагогов в работе с талантливыми учениками. 

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