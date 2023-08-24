Вестник Кавказа

Аграриев в Дагестане будут готовить со школьной скамьи

Аграриев в Дагестане будут готовить со школьной скамьи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские старшеклассники смогут познакомиться со сферой сельского хозяйства на базе открывающихся в профильных классов. Всего в республике планируется запуск 22 подобных классов.

Дагестанский аграрный университет откроет 22 класса, учащиеся которых будут изучать предметы, связанные с сельским хозяйством.

«Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия региона и Дагестанским государственным аграрным университетом в 2024 году будут открыты 22 аграрных класса в школах республики»

– Минобразования Дагестана

Специализированные обучение будет вводиться с 10 класса и продолжаться в 11. Школьникам расскажут  об основных направлениях в сельскохозяйственном производстве, помогут определиться  с будущей профессией. Отметим, что сейчас в республике уже работают классы для будущих инженеров и психологов.

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