Аграриев в Дагестане будут готовить со школьной скамьи

Дагестанские старшеклассники смогут познакомиться со сферой сельского хозяйства на базе открывающихся в профильных классов. Всего в республике планируется запуск 22 подобных классов.
Дагестанский аграрный университет откроет 22 класса, учащиеся которых будут изучать предметы, связанные с сельским хозяйством.
«Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия региона и Дагестанским государственным аграрным университетом в 2024 году будут открыты 22 аграрных класса в школах республики»
– Минобразования Дагестана
Специализированные обучение будет вводиться с 10 класса и продолжаться в 11. Школьникам расскажут об основных направлениях в сельскохозяйственном производстве, помогут определиться с будущей профессией. Отметим, что сейчас в республике уже работают классы для будущих инженеров и психологов.