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Осетинские старшеклассники будут учить историю России по новым учебникам

Осетинские старшеклассники будут учить историю России по новым учебникам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Северной Осетии централизовано закупило для всех старшеклассников новые учебники по истории России.

Историю России старшеклассники Северной Осетии теперь будут учить по новым, можно сказать – интерактивным школьным учебникам, которые для них централизованно закупило Минобрнауки региона, сообщили в пресс-службе министерства.

"В 2023 году для всех школ Республики Северная Осетия-Алания были закуплены 345 194 экземпляра учебников на сумму 250 243 686,55 рублей. Из них 3 937 экземпляров на сумму 3 332 353,75 рублей - новые госучебники по истории России для 11-х классов, которыми будут обеспечены 100% обучающихся"

- Минобрнауки Северной Осетии

Новое издание сильно отличается от старых – в обновленном государственном пособии полностью переписан раздел, посвященный историческим событиям 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, а также добавлен новый раздел о СВО на Украине.

Кроме этого, издание можно смело назвать интерактивным – ведь по QR-кодам, появившимся в нем, можно ознакомиться с различными архивами, библиотеками и фильмами государственных порталов, которые позволят старшеклассникам лучше разобраться в теме и изучить ее. 

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