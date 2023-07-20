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Российских школьников начнут воспитывать трудом

Российских школьников начнут воспитывать трудом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отныне школьников можно привлекать к общественно полезным работам без разрешения родителей.

Российских школьников будут на законных основаниях привлекать к работам по уборке пришкольных территорий, оформлению школьных классов, музеев и библиотек. В четверг Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Соответствующие положения будут вноситься в закон "Об образовании в Российской Федерации". С этого момента разрешения от родителей на привлечение детей к труду не требуется.

По словам главы комитета по просвещению выразила уверенность, что реализация инициативы будет способствовать совершенствованию школьной программы по труду.

"В целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме образовательные организации наделяются новыми компетенциями по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся, их участию в общественно полезном труде"

– пояснительная записка к законопроекту.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, с просьбами включить трудовое воспитание в школьную программу к законодателям неоднократно обращались родители учащихся.

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