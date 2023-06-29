Российские школьники узнают, как Родину защищать

Опубликовано: 13:12, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О том, как воспользоваться автоматом Калашникова и ручной гранатой, а также правильно укрыть боевую технику, узнают российские старшеклассники уже в этом году. Предмет ОБЖ сменится «Основами безопасности и защита Родины».

Новые политические реалии диктуют смену образовательных стандартов. Так, с 1 сентября 2024 года в российских школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) трансформируется в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева.

В частности, она рассказала о том, что сейчас ведется создание рабочей группы, которая займется разработкой учебной программы. В состав группы войдут представители МЧС и Минобороны.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе»

– Анна Тимофеева

Создание курса анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отмечал, что новый предмет будет расширен в части начальной военной подготовки, в том числе появятся правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода и т.д.

В проекте приказа Минпросвещения говорит о том, что курс будет введен для учеников 10-х и 11-х классов.

Предполагается, что он будет включать уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74). Также школьники узнают принцип действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5. Кроме того, будет говориться о средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.