Астрахань примет первый Каспийский научно-образовательный конгресс

Опубликовано: 10:58, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Губернатора Астраханской области

Преподаватели вузов стран Каспийского региона, студенты и школьники 29 мая впервые соберутся на трехдневный Каспийский научно-образовательный конгресс, который пройдет в Астрахани.

Астрахань с 29 по 31 мая примет первый Каспийский научно-образовательный конгресс, в работе которого примут участие студенты, школьники и преподаватели вузов из стран региона. Конгресс пройдет по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Необходимость проведения такого мероприятия вызвана возросшей активностью прикаспийских стран, сотрудничающих в различных направлениях, в том числе – в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг", что требует формирования Каспийской международной рамки квалификаций, передает "АиФ Астрахань".

Соседи России по Каспию заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений, и Каспийский конгресс станет площадкой для обсуждения вопросов в сфере науки, технологий, образования и культуры, а также успешной подготовки специалистов различных отраслей, отметил глава астраханского региона.

Ожидается, что на форуме пройдут пленарные заседания и стратегические сессии, которые позволят решить ряд насущных вопросов региона.