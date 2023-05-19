Конференция "Россия - Азербайджан" прошла в Казани

Опубликовано: 19:49, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

В Казани состоялась конференция "Россия - Азербайджан", посвященная экономическому сотрудничеству между странами. В ней приняли участие чиновники высокого уровня и представители бизнеса.

В Казани в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" была проведена конференция "Россия - Азербайджан", сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

Ее участниками стали вице-премьер РФ Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, замглавы МЭР РФ Дмитрий Вольвач, а также представители министерств и ведомств, бизнес-кругов РФ и АР.

Алексей Оверчук, выступая на открытии мероприятия, обратил внимание на успешное сотрудничество России и Азербайджана, торгово-экономические связи между которыми развиваются на взаимовыгодной основе.

"В нашем портфеле сегодня насчитывается порядка девяти крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6 млрд. Объемы торговли стабильно растут. Товарооборот между нашими странами составил в 2022 году $4,170 млн, в текущем году наблюдается рост. В составе межправительственной комиссии мы плодотворно работаем над стратегическим направлением нашего сотрудничества - развитием западной и морской ветки коридора "Север - Юг"

— Алексей Оверчук

Межрегиональные связи

Шахин Мустафаев констатировал активизацию связей с регионами РФ, прежде всего с Астраханской областью. Он напомнил о недавнем визите азербайджанской делегации в регион.

"Пользуясь случаем, выражаю благодарность Губернатору Игорю Юрьевичу Бабушкину, Правительству Астраханской области за реализацию мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева"

— Шахин Мустафаев

Деловые центры

Замглавы Минэкономики Азербайджана Сахиб Алекперов поведал о скоординированной и плодотворной работе Астраханского и Азербайджанского деловых центров, рассказал об участии азербайджанской делегации в экономической конференции в Астрахани, а также выразил благодарность Бабушкину за организацию на высоком уровне этого и прочих мероприятий.

"Мы видим реальные результаты нашего межрегионального сотрудничества с Астраханской областью и считаем, что дальнейшее развитие партнерских отношений позволит нам вывести экономические связи на новый, более качественный уровень"

— Сахиб Алекперов

Игорь Бабушкин о российско-азербайджанском сотрудничестве

Губернатор области в первую очередь заявил о роли межрегиональных связей в укреплении сотрудничества Москвы и Баку, приведя в пример Астраханскую область, которая лидирует в развитии деловых и гуманитарных контактов с АР.

"У нас налажены тесные контакты с Азербайджаном в сферах торговли, транспорта и логистики, активно сотрудничают между собой образовательные и молодежные организации. Представители Азербайджана участвуют в международных конференциях и форумах, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в нашей области. В регионе было реализовано немало знаковых проектов совместно с Фондом Гейдара Алиева"

— Игорь Бабушкин

По его словам, товарооборот области с Азербайджаном увеличился в четыре раза, но реальный потенциал такого сотрудничества намного выше. Соответственно, указал политик, Астраханская область предлагает азербайджанским партнерам увеличивать взаимную торговлю различными способами, один из которых - задействование МТК Север - Юг.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бабушкин заявил о необходимости запустить регулярную судоходную линию, которая свяжет порты Астрахани и Азербайджана. Еще одна задача - дальнейшее развитие сотрудничества между ОЭЗ Каспийского кластера и азербайджанской свободной зоной "Алят".

"Обеспечение бесперебойного судоходства между портами Астраханской области и Азербайджана напрямую зависит от наличия соответствующего флота. Необходимо строить современные суда. В свое время мы совместно с азербайджанскими партнерами строили стационарные платформы, предназначенные для разведки и добычи нефти на Каспийском море. Сейчас ведем переговоры с Азербайджанским Каспийским Морским Пароходством о заключении новых контрактов"

— Игорь Бабушкин

Губернатор рассказал также о прошедшей недавно на астраханском судостроительном заводе "Лотос" закладке первого в РФ универсального сухогруза-контейнеровоза. Планируется выпустить 25 таких судов, которые будут работать на Каспийском море.