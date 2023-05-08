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Компании Астрахани и Азербайджана подписали контракты на $1 млн

Компании Астрахани и Азербайджана подписали контракты на $1 млн
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Астрахани сегодня встретились представители бизнес-сообщества и госструктур, ответственных за развитие экономики, из Астраханской области и Азербайджана. Стороны договорились скоординировать усилия по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере бизнеса.

Как рассказал сегодня глава Минэкономразвития Астраханской области Мансур Гаджиев, Астраханский фонд поддержки МСП содействовал подписанию девяти контрактов между компаниями из Астрахани и Азербайджана суммарно на $1 млн.

Обращаясь к находящейся с визитом в Астраханской области делегации Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым, Мансур Гаджиев подчеркнул, что Астраханский фонд поддержки МСП нацелен поиск зарубежных партнеров для местных компаний и помощь в заключении соответствующих контрактов.

Гаджиев отметил, что две компании из Астраханской области в этом месяце будут участвовать в бизнес-выставке в столице Азербайджана.

Всего же в Астраханской области зарегистрировано 21 предприятие с азербайджанским финансированием. Эти компании строят корабли и дома, торгуют лесом и стройматериалами, реализуют пищевую продукцию.

В ответ глава Агентства развития МСП Азербайджана Орхан Маммадов выдвинул инициативу об обмене данными по инвестпроектам, способным заинтересовать азербайджанских и астраханских предпринимателей. Также российский регион и республика могли бы увеличить число совместных предприятий.

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