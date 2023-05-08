Астрахань отпраздновала столетие Гейдара Алиева концертом, бизнес-конференцией и подарками

Опубликовано: 19:52, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Министерства внешних связей Астраханской области

Делегация Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым посетила сегодня в Астраханской области ряд праздничных мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Сегодня в Астрахани прошел ряд мероприятий в честь столетия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Для участия в празднествах и переговоров с руководством Астраханской области в город прибыла делегация правительства Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым.

Бизнес-конференция

Одним из мероприятий стала конференция "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой: современное состояние и перспективы". В ней участвовали представители бизнес-сообщества и властей Астраханской области и Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Министерстве внешних связей Астраханской области, на конференции был подчеркнут высочайший потенциал для дальнейшего развития бизнес-контактов астраханских и азербайджанских компаний. Также была обсуждена дорожная карта перспективного развития предпринимательской активности между республикой и российским регионом.

Концерт

В Астраханском государственном театре оперы и балета состоялся праздничный концерт, который посетили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с членами Кабмина и азербайджанская делегация во главе с Шахином Мустафаевым.

Для зрителей спели народные артисты Азербайджана, оперные певцы Фидан Шаджиева и Азер Зейналов, заслуженные артисты Азербайджана, эстрадные певцы Акшин Абдуллаев, Рамиль Гасымов, Рашад Ильясов и Лала Мамедова.

Также с главными номерами своего репертуара выступили Астраханский государственный ансамбль песни и танца и азербайджанский ансамбль танца "Харибюльбюль".

Визит в школу №11 имени Гейдара Алиева

Делегация Азербайджана во главе с Шахином Мустафаевым посетила среднюю школу №11 имени Гейдара Алиева, в 2011 году капитально отремонтированную при финансировании правительства Азербайджана и по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В школе члены делегации возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева.

К столетию Гейдара Алиева в школе были проведены конкурс рисунков "Астрахань – Баку" и конкурс фотографий "Нити дружбы", лучшие работы были представлены азербайджанской делегации. Также ученики соревновались в чтении стихотворений об Азербайджане и его общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Благодарность азербайджанской делегации

Шахин Мустафаев поблагодарил Игоря Бабушкина и астраханцев за сохранение памяти о Гейдаре Алиеве, назвав его архитектором независимого Азербайджана. Он напомнил, что одним из ключевых направлений работы Гейдара Алиева была сфера образования, развитию которой он уделял значительное внимание.

Азербайджанская делегация наградила победителей конкурсов, посвященных столетнему юбилею Гейдара Алиева, памятными подарками. В ответ лучшие артисты школы №11 спели песню на стихи вице-президента Фонда Гейдара Лейлы Алиевой "Если бы звезды ступеньками стали".