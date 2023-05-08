Опубликовано: 15:40, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства внешних связей Астраханской области

Астраханская область организовала мероприятия по случаю столетия со дня рождения Гейдара Алиева. Делегация из Баку прибыла в регион для принятия участия.

Делегация из Баку, которую возглавил зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев, прибыла в Астраханскую область для принятия участия в мероприятиях, посвященных столетию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба министерства внешних связей российского региона.

Делегация уже провела встречу с руководителем области Игорем Бабушкиным. Он отметил, что имя Гейдара Алиева имеет большое значение для региона. Также он поблагодарил делегацию из Баку за то, что согласилась принять участие в памятных мероприятиях.

В ходе встречи Бабушкин и Мустафаев обсудили сотрудничество Азербайджана с Астраханской областью. Оба отметили, что стороны готовы наращивать партнерство в различных сферах, включая торговлю через международный транспортный коридор "Север-Юг".

Губернатор заявил, что Астрахань готова сотрудничать с Баку в сфере судостроения, в том числе, реализации совместных проектов по строительству танкеров, паромов, сухогрузов и химовозов.

Кроме того, глава региона вместе с членами азербайджанской делегации поговорили о развитии гуманитарных связей. Стороны выразили согласие с тем, что сотрудничество в данном направлении развивается успешно. Кроме того, планируется реализация ряда проектов по молодежной политике.

В свою очередь Мустафаев напомнил, что в феврале 2022 года Владимир Путин и Ильхам Алиев заключили в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии, которая подчеркивает новый, более высокий статус отношений между Россией и Азербайджаном.

"У нас есть надежная правовая база, действует режим свободной торговли и очень важно, что есть соответствующий инструментарий. Я имею ввиду Азербайджанский деловой центр в Астрахани, открытый в 2018 году, и Астраханский деловой центр, действующий в Баку с 2021 года"

- Шахин Мустафаев

После встречи Бабушкин и азербайджанская делегация возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву и Вечному огню в Братском саду и минутой молчания почтили память солдат, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.