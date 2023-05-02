РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Учебные заведения Астрахани почтили память Гейдара Алиева

вечер памяти Гейдара Алиева в школе №11
© Фото: сайт министерства внешних связей Астраханской области
Два мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Гейдара Алиева, прошли в образовательных учреждениях Астрахани. Концерт и литературный вечер состоялись в Каспийском институте имени Апраксина и средней школе №11.

Музыкально-литературный вечер "Вспоминая Гейдара Алиева", приуроченный к столетнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, прошел в средней образовательной школе № 11 имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.

В ходе данного мероприятия прозвучали литературные произведения об Азербайджане и Гейдаре Алиеве. Также собравшимся был продемонстрирован видеофрагмент интервью с участием Гейдара Алиева, взятое в 1996 году. Затем был показан фильм об общенациональном лидере "Великий сын Азербайджана", снятый учениками средней школы №1 города Хырдалана Апшеронского района.

Еще одно мероприятие в рамках столетнего юбилея Гейдара Алиева состоялось в Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Апраксина. Концерт прошел с участием танцевальных ансамблей "Тантана" и "Легенды Кавказа", а также курсанта института Вадима Шурманова.

Далее прошло вручение наград курсантам, отличившимся в молодежной политике и общественно-добровольческой деятельности.

Выставка к 100-летию Гейдара Алиева открылась в центре Москвы

Выставка к 100-летию Гейдара Алиева открылась в центре Москвы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version