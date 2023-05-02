Учебные заведения Астрахани почтили память Гейдара Алиева

Музыкально-литературный вечер "Вспоминая Гейдара Алиева", приуроченный к столетнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, прошел в средней образовательной школе № 11 имени Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.
В ходе данного мероприятия прозвучали литературные произведения об Азербайджане и Гейдаре Алиеве. Также собравшимся был продемонстрирован видеофрагмент интервью с участием Гейдара Алиева, взятое в 1996 году. Затем был показан фильм об общенациональном лидере "Великий сын Азербайджана", снятый учениками средней школы №1 города Хырдалана Апшеронского района.
Еще одно мероприятие в рамках столетнего юбилея Гейдара Алиева состоялось в Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Апраксина. Концерт прошел с участием танцевальных ансамблей "Тантана" и "Легенды Кавказа", а также курсанта института Вадима Шурманова.
Далее прошло вручение наград курсантам, отличившимся в молодежной политике и общественно-добровольческой деятельности.