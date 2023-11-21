Два вуза Азербайджана включили в рейтинг устойчивого развития QS 2024

Опубликован второй рейтинг устойчивого развития QS 2024. В этом году в него включили свыше 1,4 тыс вузов, представляющих 95 стран мира.

Британская компания QS Quacquarelli Symonds обнародовала новый рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года.

В общей сложности в него попали свыше 1,4 тыс вузов из 95 стран мира.

В этом году в рейтинг впервые включили Азербайджанский государственный экономический университет. Он занимает 1-е место в Азербайджане, 327-е – в Азии, 1051-1100-е – в мире.

Кроме того, в рейтинг включен Бакинский госуниверситет. Он вошел в топ-250 лучших вузов мира по устойчивому развитию в области охраны окружающей среды. Также он попал в топ-1000 по индикаторам "создание равных условий" и "Модель управления".

При составлении рейтинга учитываются ряд ключевых фактора, среди которых воздействие на окружающую среду, социальное влияние и управление.