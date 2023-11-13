Педагогам в Грузии пообещали беспрецедентное повышение зарплат

Грузинские педагоги в скором времени станут зарабатывать намного больше, сообщили в Минобразования республики. Значительное повышение заработной платы произойдет в середине следующего года.

Глава Минобразования Грузии анонсировал беспрецедентный рост зарплат педагогов. По словам Георгия Амилахвари, это произойдет в июле 2024 года.

Он обратил внимание на то, что в республике будет применяться новая формула зарплат, предполагающая беспрецедентный рост оплаты труда педагогов. Так, работающие на полную ставку специалисты начнут зарабатывать минимум на 500 лари больше (около $185).

"Это почти 35% рост средних показателей зарплат за один год, чего в корпусе учителей не было в течение многих лет"

– глава ведомства

Он добавил, что более подробная информация будет обнародована министерством до конца этого года.

Помимо этого, министр назвал дезинформацией распространяемые в обществе слухи о том, что зарплату педагогам повысят не раньше сентября 2024 года.