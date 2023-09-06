Вестник Кавказа

Грузия столкнулась с нехваткой рабочих

Грузия столкнулась с нехваткой рабочих
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строителей не хватает в Грузии. Работников привозят из-за рубежа, так как грузинская рабочая сила уезжает в Восточную Европу.

Нехватка местной рабочей силы образовалась на строительном рынке в Грузии, об этом рассказал основатель компании "Реформа" Геги Келбакиани.

"У нас миграция грузинской рабочей силы в Польшу и страны Восточной Европы. Часто представителям строительного сектора приходится привозить персонал из Турции, Азербайджана, есть случаи, когда их привозят из Туркменистана и Узбекистана"

– Келбакиани

Он уточнил, что на стройках не хватает именно простых рабочих. Такую ситуацию Келбакиани назвал вызовом.

Кроме того, нехватка квалифицированных рабочих кадров, по данным Бизнес-ассоциации Грузии, входит в число основных вызовов для грузинского бизнеса в этом году.

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