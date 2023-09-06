Экономику России тормозит низкая безработица

Опубликовано: 11:11, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минэкономразвития считают низкую безработицу в РФ - негативным фактором, тормозящим экономику. Человеческий ресурс стал дефицитным, решить вопрос помогут мигранты, добавил министр.

Безработица в России опустилась до исторического минимума с 1991 года - до 3%, однако это не позитивная новость, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. <…> Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс"

– министр

За последние полтора года отток населения из России увеличился. По мнению Решетникова, дефицит рабочей силы следует решать с помощью мигрантов, за которых также идет конкурентная борьба с другими государствами.

"Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы"

– Решетников

Привлечение мигрантов должно быть осознанной государственной политикой, иначе рабочая сила из Центральной Азии может устремиться на Восток, в том числе в Китай.