Кризис вокруг Украины усилил рост цен в ЕС на сельхозпродукцию

Фермеры месяцами жаловались на высокие производственные затраты, а на фоне эскалации российско-украинского кризиса проблема стала еще более актуальной. Министры сельского хозяйства и европейские законодатели выражают беспокойство в связи с ситуацией.

Euractiv пишет, что уже несколько месяцев цены на сопутствующие товары в сельскохозяйственном секторе остаются высокими и продолжают расти, в основном за счет увеличения стоимости энергии. По данным Европейской комиссии, цены на газ и электричество для потребителей выросли на 51% и 30% соответственно по сравнению с годом ранее. ”Всё против европейских фермеров: геополитическая напряженность, рост цен на энергию и постпандемический экономический кризис. Это привело к увеличению стоимости удобрений, семян, кормов, транспорта и дистрибуции”, - говорит член Европейского парламента из Румынии, либерал из партии ”Обновить Европу Влад Георге.

Министры сельского хозяйства ЕС обсудили этот вопрос на состоявшейся в понедельник встрече. Тема уже поднималась на январском заседании, ”но ситуация не улучшилась”, сказал министр сельского хозяйства Франции, председательствующей сейчас в Совете, Жюльен Денорманди. Во время закрытого заседания, министры из многих стран озвучили свою обеспокоенность, подчеркнул французский политик.

Выступая перед коллегами, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия предпринимает усилия по решению проблемы. Он добавил, что 2 марта будет опубликовано сообщение о растущих ценах на энергоносители. В нем будут предложены инструменты для снижения цен и руководство для членов ЕС по тому, какие меры, которые можно будет принять на национальном уровне, приемлемы для Еврокомиссии. Хотя сообщение будет касаться в целом энергетических цен, Войцеховский отметил, что проблема стоимости удобрений, ”крайне важных для фермеров”, также будет освещена.

Напряженность вокруг Украины

Производственные затраты были на повестке дня в течение многих месяцев, но интенсификация российско-украинского кризиса, а также перспективы дальнейших санкций в отношении России, сделали проблему еще более очевидной. Помимо импорта значительных объемов зерновых из Украины и России, ЕС также крайне сильно зависит от России в отношении сопутствующих товаров в секторе сельского хозяйства. На это обратил внимание представитель Еврокомиссии во время заседания парламентского сельскохозяйственного комитета.

Особенно в части удобрений ”мы уязвимы перед лицом геополитических рисков”, объясняют политики. Всё дело в том, что ЕС вынужден импортировать большую часть газа, необходимого для производства органики. Во время переговоров на этой неделе ”мы обсуждали Украину, мы говорили об энергетических затратах в ЕС”, сказал Денорманди, добавив, что рассматривалась ”стоимость материала, сопутствующих товаров, удобрений и газа”. Оказывая давление на производственные затраты, кризис ”усиливает напряжение”, сказал еврочиновник.

Даже если этот вопрос и не включен в повестку дня, глупо со стороны министров игнорировать последствия возможных санкций, которые могут ”еще больше усугубить ситуацию на ранке”, сказал источник из национальной делегации после встречи. ”Мы ведь помним, какой удар нанесли санкции на сельскохозяйственный сектор и на европейский рынок”, добавил источник, имея в виду рестрикции, введенные в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году.

Рост инфляции

Члены Европейского парламента также выразили беспокойство в связи с тем, что растущие цены усиливают инфляцию. ”Еврокомиссия анализирует и следит за инфляционным давлением очень внимательно”, - сказала Европейский комиссар по вопросам равенства Хелена Далли. По ее словам, большинство потенциальных мер для решения проблем, в частности в сфере налогообложения как энергетики, так и других сфер, находятся в компетенции стран-членов ЕС.

На заседании сельскохозяйственного совета, обсудив в целом напряженную ситуацию, министры выразили обеспокоенность в связи с кризисом в секторе производства свинины, где цены многих производителей упали ниже себестоимости. Хотя государства-члены европейского блока неоднократно призывали ЕС принять рыночные меры, Еврокомиссия до сих пор не решается на них пойти.

Выступая перед министрами сельского хозяйства Войцеховский подчеркнул, что позиция Комиссии не изменилась. ”Мы видим, какая сложилась ситуация, но в то же время отмечаем признаки улучшения”, - сказал он ссылаясь на постепенно растущие цены на поросят. Он также напомнил, что во время обсуждения проблемы, не все государства поддержали план ЕС по оказанию кратковременной помощи. Комиссар подчеркнул необходимость ”создания долгосрочной стратегии для восстановления сектора”. Комиссия сформирует экспертную группу для обсуждения будущего свиноводства.