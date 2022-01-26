Темрюкские почтальоны подменяли мобильные телефоны в посылках гречкой

26 янв. 16:11

На Кубани пойдут под суд сотрудники темрюкского отделения почты России, подменявшие в посылках мобильные телефоны получателей гречневой крупой, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Один из обвиняемых, работая в местном отделении связи, предложил своей напарнице вскрыть две посылки из интернет-магазина. Мобильные телефоны из посылок подельники заменили на пакеты с гречневой крупой, нанеся ущерб потерпевшим на сумму около 50 тыс рублей, - установило следствие, передает "АиФ-Юг".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.