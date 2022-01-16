Кремль: санкции против руководства РФ могут привести к разрыву отношений с США

16 янв. 19:45

Предлагаемые американскими конгрессменами новые санкции против РФ, в том числе против российского руководства, могут потенциально спровоцировать прекращение отношений между государствами, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

По его словам, такие инициативы находятся "за пределами ... понимания".

"Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, благодаря своей самодостаточности, не чувствует себя уязвимой из-за рестрикций.