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Новак рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти и газа

Новак рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти и газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил в ходе своего выступления на Российско-Китайском, что РФ обладает огромными запасами нефти и газа.

"При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - цитирует его РИА Новости.

По словам вице-премьера, в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергетических рынках, а потому они традиционно представляют собой перспективную сферу сотрудничества с китайскими компаниями.

Ранее Александр Новак заявил, что ОПЕК+ наблюдает за динамикой мировых запасов нефти, пока ситуация нормальная.

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