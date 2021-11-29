Новак рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти и газа
Вице-премьер России Александр Новак заявил в ходе своего выступления на Российско-Китайском, что РФ обладает огромными запасами нефти и газа.
"При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет", - цитирует его РИА Новости.
По словам вице-премьера, в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергетических рынках, а потому они традиционно представляют собой перспективную сферу сотрудничества с китайскими компаниями.
Ранее Александр Новак заявил, что ОПЕК+ наблюдает за динамикой мировых запасов нефти, пока ситуация нормальная.