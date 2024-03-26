Россия поможет газифицировать Северо-Восток Казахстана

Для обеспечения газом Казахстана будет использоваться российский газ. В Минэнерго Казахстана уточнили, что речь идет о газификации Северо-Востока страны.

Газификация северо-восточных регионов Казахстана будет обеспечена, в том числе за счет российского газа, рассказал министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго проинформировал, что для того, чтобы обеспечить газом восточные и северные регионы, граничащие с РФ, ведется строительство третьего и четвертого этапа газопровода "Сары-Арка", а также совместно с "Газпромом" разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта газификации регионов российским "голубым топливом".

"На сегодняшний день доступ к природному газу имеет 60% населения или 12 миллионов человек"

– министр

За текущий год к газу планируется подключить еще более 1% населения Казахстана.