Американские молодые гимнастки взяли все медали на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку на двойном мини-батуте

Спортсменки из Америки заняли все призовые места в Баку на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на двойном мини-батуте у женщин в категории 15-16 лет.

Так, первое место заняла Джослин Бейн, набравшая 68.600 балла. Серебряную награду завоевала Розали Тхонгпхей с результатом 68.300 балла, "бронзу" получила Жаклин Кент (67.500 балла).

Напомним, 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу проходят на Национальной арене гимнастики в Баку с 25 по 28 ноября, в них участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. Азербайджанскую сборную на турнире представляют 15 спортсменов.