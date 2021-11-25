В МГУ посчитали, когда власти отменят QR-коды

Ректор Московского Государственного университета Виктор Садовничий заявил, что созданная в вузе прогнозная модель говорит о том, что уровень вакцинации в России при имеющихся темпах превысит 80% к середине 2022 года, а эпидемиологическая ситуация нормализуется к 2023 году.

"Решения модели показывают, что при продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года, а к концу 2022 года - началу 2023 года по графику видим, что заболевание от COVID-19 сойдет практически на нет и эпидемиологическая обстановка в России должна нормализоваться. Это наши формулы, наши графики", - приводит слова ректора ТАСС.

По словам Садовничего, рассчитана прогнозная траектория роста подушевого дохода в стране, которая говорит о ее восстановлении к концу 2022 года. "Кстати, благодаря мерам финансовой и экономической поддержки населения и бизнеса со стороны правительства России. Мы посчитали вливания, которые есть, они могут показаться небольшими, но график показывает, что они очень стабилизируют обстановку", — добавил он.