Вестник Кавказа

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов
© Фото: сайт СУНЦ МГУ
В Москве простились с выдающимся историком, доцентом МГУ Александром Орловым. Он воспитал не одно поколение историков, а широкой публике известен как автор множества школьных учебников и пособий для студентов по истории.

В возрасте 85 лет скончался один из виднейших историков МГУ Александр Сергеевич Орлов, информирует университет.

«Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории России до начала XIX века с глубоким прискорбием сообщают, что 8 марта 2024 года скоропостижно скончался кандидат исторических наук, доцент Александр Сергеевич Орлов»

– Исторический факультет МГУ

Похороны ученого состоялись 12 марта на Хованском Северном кладбище в Москве.

Александр Орлов в 1965 году окончил исторический факультет МГУ, вся его судьба неразрывно была связана с Университетом. Был учеником советского ученого М.Т. Белявского, под его руководством защитил в 1971 году кандидатскую диссертацию "Волнения на Урале в 50-60-е гг. XVIII в. и экспедиция князя А.А. Вяземского". С 1968 года Орлов стал преподавать на кафедре.

«На его лекциях по истории России до начала XIX в. выросли многие поколения студентов исторического факультета и других подразделений МГУ. Интереснейшие учебно-ознакомительные практики, поездки, экспедиции, которые он регулярно организовывал для студентов-историков на протяжении многих лет, навсегда останутся в памяти всех их участников»

– Исторический факультет

Автор ряда монографий, многочисленных и многократно переиздававшихся учебников и хрестоматий по истории России для школьников и студентов вузов. Областью научных интересов Орлова была социально-политическая история России XVIII в., история науки и образования.

Орлова знают не только в МГУ, он много лет  по совместительству был заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин в Школе имени А.Н. Колмогорова, где более 25 лет читал общий курс по истории России, также он преподавал в Литературном институте.

Александр Сергеевич занимался популяризацией исторического знания, давал публичные лекции, представлял МГУ на самых разных площадках и мероприятиях, занимался научно-организационной работой, многие годы был главой Музея истории МГУ.

В 1997 году Орлов стал лауреатом премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность, в 2004 году награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского, еще через год получил звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".

«Александр Сергеевич навсегда останется в памяти тех, кто его знал, не только как выдающийся преподаватель и организатор, но и как человек исключительной доброты, внутреннего благородства, неиссякаемого оптимизма. Коллеги и студенты всегда относились к Александру Сергеевичу с глубоким уважением и большой любовью. Он был подлинным хранителем традиций Московского университета»

–Исторический факультет МГУ

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