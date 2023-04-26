Корь добралась до МГУ

В одном из главных вузов страны - Московском государственном университете имени Ломоносова – выявили случай кори: ею заболел студент юридического факультета вуза.

С 25 декабря до 11 января в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В.Ломоносова вводится дистанционный режим обучения – причиной этого стал зафиксированный случай заболевания корью у студента юрфака вуза, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова"

- пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве

В учебном корпусе вуза, в котором была зафиксирована болезнь, вводятся жесткие ограничения: руководству университета предписано провести комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничить его очное посещение студентами, преподавателями и персоналом, в особенности ранее не привитым или не имеющим сведений о вакцинации против кори, передает ТАСС.

Руководство вуза решило перевести всех студентов, обучающихся в этом корпусе, на дистанционное обучение, а выполнение предписаний проконтролируют сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве.

Также будет организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а медицинский научно-образовательный центр МГУ проведет вакцинацию среди студентов и преподавателей факультетов, которые расположены в здании юридического факультета на Ленинских горах, 1, строение 3, блок А,Б. Напомним, помимо юридического факультета там находится и высшая школа государственного аудита вуза.