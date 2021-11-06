Военные Казахстана вытащили из горящего коллектора двух бездомных

В Петропавловске военнослужащие воинской части 6637 вытащили мужчину и женщину из горящего коллектора, сообщает пресс-служба части

"На маршруте патрулирования по улице Чайковского начальник патрульной группы рядовой Нурым Байбеков совместно с патрульными Даниелем Скрипинец и Олжабеком Сабырбаевым заметили, как около 2-ой городской поликлиники из коллектора теплотрассы исходит дым. Незамедлительно направившись на место пожара совместно с патрульными маршрута № 759, они обнаружили внутри коллектора людей", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что солдаты спасли женщину и мужчину без определенного места жительства. После этого произошел взрыв газового баллона, с помощью которого бездомные обогревались и готовили пищу.

Стоит отметить, что к месту происшествия прибыли спасатели и врачи. Они оказались пострадавшим медицинскую помощь.