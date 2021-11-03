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В Голубой Бухте Геленджика вспыхнул пожар

В Голубой Бухте Геленджика вспыхнул пожар

Два барака загорелись в Голубой Бухте Геленджика, сообщает пресс-служба городской мэрии.

"В 14:26 по московскому времени диспетчеру ПСГ Геленджика сообщили о возгорании на улице Пограничной. Через 11 минут на место прибыли пожарные подразделения. Они установили, что возгорание произошло в частном доме", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в 14:50 пожар был локализован на площади 100 кв м.

Стоит отметить, что в результате возгорания никто не пострадал.

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