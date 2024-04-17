В Астраханском заповеднике бушует природный пожар

В Астраханском биосферном государственном заповеднике продолжает бушевать природный пожар – тростник, вспыхнувший накануне, полыхает на площади почти в тысячу гектаров, потушить его пока не удается.

Астраханские пожарные тушат огонь на территории старейшего в стране Астраханского государственного заповедника – пожар бушует почти сутки, однако даже локализовать его пока не удается, сообщили в пресс-службе заповедника.

"На данный момент пройденная огнем площадь составляет около 980 гектаров"

- пресс-служба заповедника

Тростник загорелся накануне в районе 16:15 по местному времени (15:15 мск) на территории Дамчикского участка, в районе полуострова Макаркин, огонь быстро распространился на площади в 300 га и стал захватывать все новые участки, передает "Интерфакс".