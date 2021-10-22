Власти Молдавии экономят на газе для Вечного огня

Власти Кишинева решились на беспрецедентный шаг – из-за газового кризиса в столице Молдавии временно потушили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат, частица огня перенесена в Музей боевой славы, - сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В связи с кризисом в энергетическом секторе по решению министерства обороны поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе "Вечность" была временно отключена. Бойцы роты Почетного караула перевезли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады "Штефан чел Маре", - говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости.

Власти пояснили, что приняли такое решение по двум причинам: первая – сильное снижение давления в газовой трубе, вторая - на территории республики действует метеорологическое предупреждение о сильном ветре, которое приводит к задуванию пламени. В падении давления Минобороны страны обвинило компанию "Кишинев-газ", которая не принимает никаких мер для решения проблемы.