В Кремле сообщили, что пока новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируется

Ужесточения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в России пока не планируется, рассказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что радикальные меры по сдерживанию пандемии пока не рассматриваются, однако прогнозировать развитие ситуации сложно.

В России 22 октября были обновлены рекорды суточной заболеваемости (37 141) и смертности от коронавируса (1 064).

Предсказать "траекторию развития пандемии" сложно, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможны ли в России "локдауны" ограничением поездок из регионов и комендантским часом.