Ученые назвали идеальное время суток для вакцинации

Исследователи в Европе установили, что прививки лучше всего делать ранним утром.

Ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии выяснили, что установили активность иммунной системы зависит от времени суток, сообщается в журнале Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

В зависимости от времени суток меняется активность дендритных клеток, которые распознают антигены и знакомят лимфатическую систему и иммунитет с этими специфическими фрагментами патогенов. В результате начинается процесс выработки специфических защитных белков-антител.

Дендритные клетки активнее всего в конце стадии покоя и перед возобновлением активности организма – то есть ранним утром.