Второй блок Ростовской АЭС остановили из-за сбоев в работе

Сегодня на Ростовской АЭС произошла утечка пара, из-за чего энергетики были вынуждены остановить ее 2-й энергоблок, - рассказал представитель экстренных служб.

"Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС", - цитирует собеседника РИА Новости.

Люди в результате инцидента не пострадали, радиационный фон на территории станции находится в норме, продолжают работу три энергоблока.

На самой АЭС сообщения об утечке пара опровергли, отметив, что второй энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за отклонений в работе по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании, нарушения безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в норме, - сообщили в управлении информации и общественных связей станции.