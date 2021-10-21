Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

Китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом, пишет газета Financial Times, уточняя, что речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщило издание в четверг.

Издание утверждает, что испытания проводились 27 июля и 13 августа. "Первое, согласно заявлению информированных лиц, буквально ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают США", - пишет ТАСС.

По данным источников, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства "Чанчжэн".