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Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

Китай дважды за лето испытал гиперзвуковое оружие

Китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом, пишет газета Financial Times, уточняя, что речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщило издание в четверг.

Издание утверждает, что испытания проводились 27 июля и 13 августа. "Первое, согласно заявлению информированных лиц, буквально ошеломило Пентагон и разведку США, потому что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми не обладают США", - пишет ТАСС.

По данным источников, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства "Чанчжэн".

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Вестник Кавказа

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